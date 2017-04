El testimonio de la pareja del acusado del crimen de Micaela García

"Me dijo que seguramente lo iban a buscar porque él era de allá (de Concepción del Uruguay). Yo le pregunté si la conocía, le mostré la foto (de Micaela García), y me dijo que no", decía Nora González, quien convivía desde hacía nueve meses con Sebastián Wagner, el único involucrado por la desaparición de la joven que hoy apareció sin vida en Gualeguay.

La mujer aseguró desconocer lo que había hecho su novio y relató que el sábado, día en el que desapareció Micaela, se la pasó durmiendo. "Me dijo 'lo único que falta es que vengan a joderme a mí'. Se puso triste y el lunes se fue con un bolso. Dijo que iba a trabajar al lavadero. Nunca sospeché que hubiera hecho algo", relató González, quien agregó que conocía el pasado de su pareja, pero que decidió darle otra oportunidad.

"Ahora me siento en riesgo yo, no tengo ninguna custodia policial. Estaba con un monstruo en mi casa", afirmó en declaraciones a la televisión entrerriana.

