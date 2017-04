Así se vive la etapa de clasificación del MotoGP

La lluvia no parece estar lejos en Las Termas. El segundo día de acción del MotoGP en Las Termas comenzó con una temperatura agradable. Incluso un abrigo es necesario para quienes disfrutan de las primeras prácticas libres del día. El termómetro no alcanza todavía los 20º; la mínima anunciada era de 21º y la máxima de 25º que, por lo que se percibe, no será alcanzada al menos en la primera parte del día.

El pronóstico del tiempo se está cumpliendo hasta el momento: el cielo está nublado y hay vientos leves. Lo único que no se cumple en la mañana santiagueña, es la probabilidad de lluvias y lloviznas, un factor clave y que mantiene en vilo a las escuderías de cada equipo y, sobre todo, a los pilotos que de seguro deberán enfrentar cambios en la pista hasta que la actividad finalice por la tarde.

Aunque el movimiento en la ciudad es intenso con el ingreso de autos por el acceso que une Tucumán con Las Termas, todavía eso no se refleja en las tribunas del autódromo internacional que lucen una ocupación de aproximadamente un 40 por ciento.

