Jimena Barón admitió que tiene un romance con Del Potro

Finalmente, Jimena Barón terminó confirmando lo que se viene hablando desde hace tiempo: tiene una relación amorosa con el tenista Juan Martín Del Potro.

La actriz reconoció el romance luego de que un video que compartió en Instagram la delatara. En el mismo se escuchaba la voz del tandilense. "Estábamos tomando un helado, ¿qué querés que te diga? ¡Ja, ja, ja!", confesó la ex de Daniel Osvaldo en declaraciones al programa "El Diario de Mariana".

"Eh... sí. Bueno, chicos, no sé qué decir, me pone nerviosa porque no tengo mucho que contar. Tampoco me gusta generar ese misterio para la persecución, pero uno intenta cuidar esta vez su vida privada, ese es un poco el motivo. Está todo bien, estoy contenta. Estoy bien, vamos a ver qué pasa", reconoció Barón y se animó a contar que "Delpo" tiene una buena relación con su hijo: "ya son amigos. Morrison es el hombre más importante de mi vida, y el otro es un amor".

Por último, desmintió la versión que había dado a conocer Yanina Latorre sobre un encuentro caliente con el tenista durante una fiesta. "Yanina no tenía razón, me acusó de violadora en un baño, eso nunca pasó. Hace años que lo conozco a Juan Martín, hace años de verdad... Nos vimos en esa fiesta pero no estuve en el baño con él", concluyó.

Finalmente,terminó confirmando lo que se viene hablando desde hace tiempo: tiene una relación amorosa con el tenistaLa actriz reconoció el romance luego de que un video que compartió en Instagram la delatara. En el mismo se escuchaba la voz del tandilense. "Estábamos tomando un helado, ¿qué querés que te diga? ¡Ja, ja, ja!", confesó la ex deen declaraciones al programa "El Diario de Mariana"."Eh... sí. Bueno, chicos, no sé qué decir, me pone nerviosa porque no tengo mucho que contar. Tampoco me gusta generar ese misterio para la persecución, pero uno intenta cuidar esta vez su vida privada, ese es un poco el motivo. Está todo bien, estoy contenta. Estoy bien, vamos a ver qué pasa", reconoció Barón y se animó a contar que "Delpo" tiene una buena relación con su hijo: "ya son amigos. Morrison es el hombre más importante de mi vida, y el otro es un amor".Por último, desmintió la versión que había dado a conocersobre un encuentro caliente con el tenista durante una fiesta . "Yanina no tenía razón, me acusó de violadora en un baño, eso nunca pasó. Hace años que lo conozco a Juan Martín, hace años de verdad... Nos vimos en esa fiesta pero no estuve en el baño con él", concluyó.