Los gremios del Subsidio de Salud arreglaron un aumento del 23%

"Hemos arreglado un aumento del 23% al básico, un porcentaje pactado con casi todos los sectores. El 10% retroactivo a marzo y el otro 13 en septiembre. Además de $ 1.500 de suma fija no remunerativa y no bonificable, que se pagará en dos cuotas, $ 900 en la primera y $600 en la segunda", fueron las paabras de Claudia Molina, delegada de UPCN en el Subsidio de Salud, luego de firmar el acuerdo con el Gobierno Provincial.



Molina explicó que en el convenio existen otras clausulas, como ocurrió con los arreglos de los otros gremios. "También hay que destacar el incremento del 75% en la asignación familiar y el aumento de la ayuda escolar a partir de febrero de 2018", añadió.



Por su parte, Fernando Avellaneda, interventor del Subsidio de Salud, resaltó el entendimiento de los gremios ante la situación provincial: "no hay ayuda nacional de ningún tipo y sin embargo el gobierno provincial ha decidido dar un porcentaje a los trabajadores que va más allá del 18% que marcaba el gobierno nacional”.



La reunión que se realizó en la Casa de Gobierno estuvo presidida por el gobernador Juan Manzur, el vicegobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Gobierno Regino Amado. Minutos después de cerrar las paritarias, Manzur y Jaldo destacaron el acuerdo a través de las redes sociales.

