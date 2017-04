Lo demoraron por no pagar servicios sexuales en el parque 9 de Julio

Un hombre fue demorado por la Policía luego de que dos mujeres lo acusaran de no haberles pagado los servicios sexuales ofrecidos. Ocurrió ayer por la noche en el interior del parque 9 de Julio, informaron fuentes policiales.



Dos motoristas que se encontraban patrullando la zona del complejo Tercer Centenario alrededor de las 20 de ayer cuando escucharon a dos jóvenes que gritaban que habían intentado abusar de ellas mientras señalaban a un auto modelo Fiat Uno, color gris, que se marchaba del lugar.



Los motoristas ampliaron su recorrido y lograron interceptar el vehículo en la rotonda del Parque. El conductor fue trasladado a la comisaría 11, donde se les consultó a las mujeres por lo que había ocurrido. Ellas explicaron que, en realidad, le ofrecieron servicios sexuales al conductor pero que no recibieron su dinero a cambio, por eso comenzaron a gritar. Sin embargo, optaron por no radicar ninguna denuncia contra el hombre.