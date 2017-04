Pablo Aimar respaldó a los jugadores de la Selección tras los dichos de Batistuta

BUENOS AIRES.- Los dichos de Gabriel Omar Batistuta, cuando contó que hace un tiempo ingresó al vestuario de la actual Selección Argentina y la mitad de los jugadores ni lo saludaron, sorprendieron y generaron bronca.

Luego de esto, el que tomó la palabra fue Pablo Aimar, otro experimentado ex jugador de la Selección que, en este caso, bancó y entendió la sorpresiva reacción del plantel argentino.

"Es un tema generacional. Vos cuando dejas de jugar, al mes te conocen todos, a los dos meses la mitad y al año no te conoce nadie. Es un tema generacional y seguramente los más grandes sí lo saluden. Yo sí me acuerdo y lo vi a Bati, ¿cómo no le voy a dar un abrazo?", justificó el "Payaso" tratando de respaldar a ambas partes en un tema que sigue calentando a los más futboleros.