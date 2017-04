Video: el momento exacto en el que un camión atropelló a peatones en el centro de Estocolmo

Un camión atropelló a una multitud en el atardecer de Estocolmo, la capital de Suecia, en el norte de Europa. Hasta el momento las autoridades suecas confirmaron tres muertos y decenas de heridos.



El primer ministro sueco Stefan Lofven dijo hoy que una persona fue arrestada en el marco de las investigaciones por la mortal carrera de un camión en una calle céntrica de la ciudad. También aseguró que tiene todas las características de un "ataque terrorista".





Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb