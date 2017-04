Bullrich cuestionó a la jueza que ordenó el llamado a paritarias docentes

BUENOS AIRES.- El ministro de Educación, Esteban Bullrich, criticó hoy a la jueza Dora Temis, quien ordenó al Gobierno llamar a paritarias docentes, al afirmar que se dejó llevar por la "espuma del conflicto", que atribuyó a los sindicatos del sector, porque "ya" están definidas.



En esa línea, volvió a advertir que la administración nacional recusará a la magistrada, al estimar que la jueza tuvo "animosidad" y "subjetividad manifiesta".



"Vamos a apelar el fallo porque le dice al Ministerio de Trabajo que arme una comisión negociadora", insistió Bullrich y, al asociar la sentencia con los gremios, manifestó que Temis "se dejó llevar por la espuma del conflicto".



El funcionario reiteró que "no hay nada que negociar" con los educadores y agregó: "No es que no queremos paritaria nacional, es que ya definimos la paritaria nacional".



"Suponemos, porque el fallo no es claro, que se refiere al piso salarial docente nacional y los fondos que enviamos a las Provincias. Ambas cosas ya fueron acordadas con los cinco gremios nacionales docentes", dijo en diálogo con radio Mitre.



El ministro de Educación, en ese sentido, insistió con que el año pasado el Gobierno acordó con los sindicatos nacionales "automatizar el piso salarial docente al 20 por ciento por encima del Mínimo, Vital y Móvil".



"Con eso, el piso salarial aumentó el 72 por ciento en lo que va de la presidencia de (Mauricio) Macri. Y los fondos que mandamos a las Provincias pasaron de 8.500.000 de pesos a más de 22 mil millones de pesos, casi los triplicamos", finalizó. (DYN)