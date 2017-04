Baradel advirtió que el Gobierno tiene una gran oportunidad para convocar a los docentes

BUENOS AIRES.- El titular de Suteba, Roberto Baradel, advirtió hoy que "el Gobierno tiene ahora una gran oportunidad" de convocar a los gremios docentes "y cumplir con los fallos judiciales", luego de que ayer se conoció la resolución de una jueza que instó al Ministerio de Trabajo a que llame a la paritaria nacional.



Baradel también puntualizó que en las consultas que hicieron entre los docentes del gremio que dirige "salió alternar las medidas de fuerza con otro tipo de protestas" y adelantó que los sindicatos volverán a reunirse hoy para ver "cuál es el planteo de acá en adelante".



Sin embargo, el gremialista defendió la huelga como forma de protesta, al considerar que "si durante este mes hubiéramos hecho otras cosas, el Gobierno hubiera sido mucho más duro de lo que fue".



Al respecto, aseguró, en declaraciones a radio Con Vos, que el Ejecutivo "tenía preparado un decreto de 'Emergencia Educativa' que suspendía el Estatuto del docente y el aumento por decreto" lo que, según el dirigente, fue "frenado" por los paros.



El dirigente puntualizó que aunque hoy no se registra un paro, "sí habrán protestas por el tema del cobro en varios distritos porque han venido muchos descuentos a docentes que hicieron paro y también a quienes estaban de licencia o que no adhirieron al paro", por lo que concluyó que "hay bastante enojo con eso".



Para Baradel, "el ataque y la confrontación del Gobierno fue muy fuerte", al tiempo que cuestionó que ante los reclamos de los docentes "siempre fue elevar los grados de confrontación".



También repasó, según DyN, que "hay dos fallos judiciales, uno que ayer determinó que el gobierno nacional tiene que convocar a la paritaria nacional y otro en la provincia de Buenos Aires que dice que no pueden descontar los paros".



"El gobierno tiene ahora una gran oportunidad de convocarnos y cumplir con los fallos judiciales y canalizar el conflicto de otra manera", sentenció el dirigente de Suteba luego de que ayer la jueza de Trabajo, Dora Temis, aceptó una medida cautelar presentada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y ordenó a la cartera laboral de encabeza Jorge Triaca a que convoque a la paritaria nacional docente.