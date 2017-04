Magui Bravi, ¿la novia de Adrián Suar?

¿Magdalena Bravi conquistó a Adrián Suar? Según Jorge Rial, sí. Hasta se animó a contar que el productor blanqueará la relación en los próximos meses. "Suar les ha dicho a algunos amigos cercanos y muy importantes, que en junio blanquea", dijo el periodista en "Intrusos". Además, comentó otro detalle de la ex participante del Bailando: "voy a tirar una teoría que discutí acá a partir de una información dada por Rodrigo Lussich y que tiene que ver con 'Magui' Bravi. Antes de que Suar blanqueara con Griselda Siciliani, no sé si recuerdan qué se hizo estéticamente: se operó la nariz. ¿A que no saben qué se acaba de operar Magui Bravi? La nariz".