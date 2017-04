Barry Manilow dijo que nunca admitió que era gay porque temía decepcionar a sus fans

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El cantante Barry Manilow se refirió públicamente por primera vez a su homosexualidad, diciendo que temía decepcionar a sus admiradores, en su mayoría mujeres, si hubiera dicho que era gay décadas atrás.



El cantante de "Can't Smile Without You", de 73 años, habló con la revista People y con Entertainment Tonight sobre su romance secreto de casi 40 años con su esposo Garry Kief."Pensé que los decepcionaría (a sus seguidores) si sabían que era gay. Así que nunca hice nada", dijo Manilow a People en una entrevista publicada el miércoles.



Manilow, nacido en Nueva York, y su mánager Kief estuvieron juntos por décadas antes de casarse discretamente en Palm Springs, California, en 2014.



Un año después, su cercana amiga, la actriz Suzanne Somers, reveló el matrimonio en un programa de televisión, pero el cantante nunca lo confirmó o hizo declaraciones al respecto.



"Cuando supieron que estábamos juntos con Garry, (los admiradores) estaban tan felices. La reacción fue hermosa (...) Estoy tan agradecido por eso", comentó el cantante a People.



Manilow dijo al programa de televisión "Entertainment Tonight" que nunca planeó hacer pública su relación con Kief."Hemos estado juntos todos estos años. Todos saben que somos un equipo. Todas las personas que yo conozco, saben. Así que nunca me pareció decir nada al respecto. Soy una persona muy privada", comentó.



Sin embargo, después que Somers habló sobre su matrimonio, Manilow dijo que "no ha leído ni una respuesta negativa".



El cantante dio las entrevistas para promocionar su próximo álbum "This Is My Town: Songs of New York" y una serie de conciertos en Estados Unidos. (Reuters)