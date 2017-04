El paro no afectará la llegada de las inversiones, asegura Macri

BUENOS AIRES.- El presidente Mauricio Macri sostuvo hoy que el paro nacional convocado por la CGT no afectará la llegada de inversiones al país y cuestionó a quienes "salen a confrontar para evitar cambios".



En una entrevista que brindó a la cadena CNN en Español, Macri fue consultado acerca de si Argentina está lista para recibir inversiones en medio del paro que se estaba realizando, y resaltó: "Nunca estuvo más lista que hoy, hay una mayoría de argentinos que hemos decidido un cambio profundo".



Más temprano, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había señalado que acciones como el paro "no ayudan, retrasan o demoran" la llegada de inversiones que busca el Gobierno para el país, aunque el presidente buscó restar importancia al tema.



Macri explicó además que el cambio "más que económico, es de valores, entendimos la importancia de convivir, dialogar, ser parte del mundo" y dijo que "el futuro pasa por generar un espacio de desarrollo".



Según su visión, "es como una escalera: cuando uno empieza a crecer, los cambios empiezan a llegar" y mencionó como ejemplo los nuevos créditos para la vivienda a 30 años o las facilidades para acceder a la compra de una computadora.



"Todo el mundo dice 'mirá, hay cosas que están cambiando', aunque todavía hay mucha gente que no ve la diferencia, este es un proceso de acumulación", se entusiasmó el presidente, quien indicó que "la mayoría sentimos que hay que poner el hombro, es un camino largo, pero cada día estamos un poco mejor".



En ese contexto, describió que "hay gente que sale a confrontar para evitar los cambios; algunos sienten incertidumbre, pero tienen respeto por la elección democrática de los argentinos pero hay otros que no lo tienen".



"Frente a los que no lo tienen (el respeto), hay que seguir adelante", convocó el jefe de Estado, que volvió a elogiar la "manifestación espontánea, que fue maravillosa", que se produjo el último sábado y que calificó como "una expresión de rebeldía".



Con respecto a los próximos comicios legislativos, afirmó que "deberían ser un barómetro, las elecciones están por algo" y dijo que espera "ratificar el apoyo de los que creen en el cambio, más allá de que no coinciden en todo lo que hacemos, no logran entender, pero espero que apoyen, es un gobierno que trabaja de buena fe, comprometido, pensamos en el largo plazo".



Con respecto a su visita a los Estados Unidos, prevista para el 27 de abril, Macri no quiso anticipar los puntos centrales de la agenda del diálogo con el presidente Donald Trump pero advirtió: "Creo que el aislamiento no lleva a un mejor progreso".



Macri enfatizó que "tenemos todo para mejorar, porque es tan bajo el nivel de intercambio que tenemos con Estados Unidos" y dijo que entre las prioridades figuran "aumentar el intercambio comercial, el flujo de inversiones en energía -sobre todo en tema renovables-, agroindustria y trabajar juntos en la lucha contra el narcotráfico, que es un tema que nos complica a todos en la región". (DYN)