Pampita recordó a su hijita Blanca con una dulce imagen

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain extraña mucho a su hijita Blanca, que este año cumpliría 11 años. La niña murió el 8 de septiembre de 2012, en Chile, luego de varios días de internación por un fuerte cuadro de neumonía que empeoró con un ACV. Todo ocurrió luego de unas vacaciones en México, lugar que la familia Vicuña-Ardohain eligió para descansar, señala TN.

Todo el país se conmovió con el fallecimiento de la nena. Fue el golpe más duro para Carolina y Benjamín Vicuña, que se refugiaron en la fe y en sus otros hijos para aliviar el dolor.

Hoy, la modelo compartió una dulce postal de su niña en su cuenta de Instagram. "Amor eterno", reza la foto que alcanzó casi 80.000 likes.

Hace días, Pampita confesó que no descarta volver a ser madre. Su novio, Pico Mónaco, no tiene hijos pero adora a los nenes. Seguramente será una posibilidad que evaluarán más adelante, porque no quieren quemar etapas.