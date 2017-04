La CGT le responde a Macri: "todavía estamos tristes porque millones de compatriotas no tienen trabajo"

El triunvirato de la CGT calificó el paro nacional como "contundente" y dedicó una frase para responder a las declaraciones del presidente Mauricio Macri en el "mini" Davos. "Escuchamos de alguien que se puso contento porque estaban trabajando. Nosotros estamos tristes porque hay millones de compatriotas que no tienen trabajo", lanzó Héctor Daer en referencia al mandatario, durante una conferencia de prensa ofrecida esta tarde.

"Fuimos acompañados por quienes vienen siendo vulnerados por las políticas de Gobierno", aseguró al tiempo que enumeró a los gremios que acompañaron la medida. También saludó a los docentes por el fallo que obliga al gobienro a convocar la paritaria nacional y condenó la represión de esta mañana en Panamericana. "No creemos que la violencia sea necesaria para desalojar una ruta", explicó.

También hizo referencia a los cortes de calles y al accionar de la policía: "Donde hubo circunstanciales interrupciones del tráfico no las compartimos y nos las convocamos, pero tampoco creemos que el uso de la violencia y represión sean necesarios para desalojar una ruta".

Daer hizo hincapié en el acatamiento al paro, según sus estimaciones: "Los que deambulamos durante el día por la Ciudad también vimos que no solo nos acompañaron los compañeros trabajadores, sino que también fuimos acompañados por el Comercio, por las pymes, por todos aquellos sectores que vienen siendo vulnerados por esta política económica y social que lleva adelante el Gobierno".

Explicó que en el interior se realizaron "jornadas solidarias a favor de los numerosos compatriotas que se encuentran complicados por las situaciones climáticas" y le reprochó al Gobierno por su accionar en este sentido: "El Estado Nacional no ha hecho mención alguna a la situación de las catástrofes de las provincias de Catamarca, Tucumán, Santiago, Chubut y La Pampa. Esta ausencia del Estado no es casual. Tiene que ver con que nos estamos mirando permanentemente hacia el centro y no se está mirando desde el poder lo que pasa en términos federales en la región".

Por su parte, Juan Carlos Schmid reafirmó la "vocación de sostener al Gobierno electo por voluntad popular" pero aclaró que "eso no significa resignación".

Además, reiteró los reclamos de la central obrera: "terminar con la fantasía de que la inflación únicamente tiene que ser carga sobre los sectores populares, paritarias libres, un aumento de emergencia para millones jubilados, una solución a la puja educativa".

Carlos Acuña sostuvo que "había que llegar a esto para hacerle entender y que escuche el Gobierno" y dejó en claro que la CGT está "dispuesta a acompañar para mejorar el rumbo".

"El paro es una medida constitucional que tenemos los trabajadores para hacer escuchar al Estado y que solucione los problemas, están ellos gobernando y tienen la responsabilidad y obligación de escuchar lo que el pueblo ha dicho", añadió.

