Bilardo: "si quieren un técnico para la Selección, acá tienen a uno"

Carlos Bilardo es palabra autorizada cuando el tema de por medio es la Selección. Un campeonato del mundo logrado dirigiendo el equipo en 1986 lo avala. Con esa chapa es que el ex entrenador aprovechó su programa en radio La Red para candidatearse como posible entrenador de la Selección en caso de que Edgardo Bauza no siga al frente del equipo.

"Me propongo para ser candidato a técnico de la selección. Si quieren, me llaman sin ningún problema. Si quieren un técnico para la selección, acá tienen a uno. Si quieren antecedentes, los buscan. Antecedentes, los buscan", sostuvo Bilardo en su programa. "Cuando escuché 'no conseguimos técnicos, no conseguimos técnicos, argentinos, argentinos'. Y hablaban de traer a uno o al otro. Me dije: 'Me voy a proponer mañana como técnico de la selección argentina'. Siempre y cuando no esté Bauza. Si está Bauza, no. Si está Bauza, me calló la boca. Porque tiene condiciones para seguir y para arreglar esto. Yo digo: me gustaría dirigir a la selección si no está Bauza", contó el "Doctor".

"Quiero que me digan: 'Bilardo, queremos que se haga una revisión médica'. Bien, señores, yo me brindo a cualquiera. ¿Cuánto hay que correr? ¿10 cuadras, 15 cuadras, ir caminando a Luján? Porque voy caminando a Luján. Que me revisen médicos, que me revisen psicólogos, que me revisen preparadores físicos, que me hagan correr los 100 metros en Palermo, que me hagan dar la vuelta al lago cinco, seis o siete veces. Eso desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista deportivo, busquen los antecedentes. Si todavía me llaman para dirigir", relató en un monólogo que generó sorpresa a más de uno.

Bilardo tambié fue sub campeón del mundo con Argentina, en el mundial de Italia 90 y la última vez que dirigió un equipo fue en 2004, cuando tenía a Estudiantes de La Plata bajo sus órdenes. Hoy, 17 años después, a los 78, el entrenador pide una consideración para colaborar en la causa argentina y clasificar al equipo a Rusia 2018.