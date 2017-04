Hallaron cocaína en la bodega de un ómnibus que salió de Tucumán

SANTIAGO DEL ESTERO.- Dos choferes de un ómnibus de larga distancia que había partido de Tucumán fueron detenidos esta madrugada en la provincia de Santiago del Estero, cuando gendarmes encontraron cocaína en un bolso que llevaban en la bodega y que no tenía el ticket correspondiente a un pasajero.



El procedimiento se efectuó en la estación de peaje de la ciudad de Fernández, en la ruta nacional 34, a unos 55 kilómetros al sudeste de esta capital.



Fuentes de la Gendarmería informaron que la unidad había partido de San Miguel de Tucumán y se dirigía a Buenos Aires con pasajeros, quienes tuvieron que aguardar la llegada de otros conductores para que pudieran continuar viaje.



Los dos colectiveros fueron detenidos por orden del juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, ya que se encontró 1,250 kilogramos de cocaína, que fue incautado.



La droga estaba en un equipaje que no tenía dueño identificable, ya que no llevaba el ticket correspondiente, por lo que las sospechas recayeron en los conductores. Ambos fueron trasladados al destacamento Gendarmería y quedaron a disposición del juez Molinari.