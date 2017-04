Todo lo que tenés que saber sobre el paro: quiénes se adhieren y quiénes no

La Confederación General del Trabajo (CGT) realiza hoy su primer paro general contra el gobierno de Mauricio Macri. Los gremios de todos los sectores confirmaron la adhesión a la medida. ¿Pero quiénes paran y quiénes no?



1. Durante la jornada, no habrá transporte de pasajeros, tampoco habrá vuelos ni circulará el tren. Se reprograman horarios.



2. Los gremios indican que los docentes no dictarán clases. A la medida de fuerza se plegarán los sindicatos estatales.



3. Los comerciantes del centro dicen que sí atenderán al público. Piden seguridad al Gobierno para realizar su tarea normalmente.



4. Los supermercados también abrirán sus puertas en sus horarios habituales. Los bancos no abrirán; el gremio se adhirió al paro.



5. Se verán afectados los servicios de recolección y barrido de calles; transporte de combustible y distribución de caudales.