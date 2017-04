Paz Cornú contó que salió con Macri y con Scioli

La diseñadora Paz Cornú confesó que tuvo un romance con el presidente Mauricio Macri y con el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli. "Llegué a salir con Macri, hace mil años, cuando se separó de Isabel (Menditeguy)", le dijo a la revista Gente y, según la publicación, en medio de la entrevista la mamá de Cornú la mandó al frente: "¡Con Daniel Scioli también saliste!".

A Paz no le quedó otra que reconocer ambas relaciones: "sí, salí con Macri y con Scioli. Lo de Scioli fue también hace tiempo; él no estaba con Karina (Rabolini). Me parecía un hombre inteligente, pero no se dio. Macri se portó como un señor, pero no hubo química, simplemente eso. Yo estaba en otra etapa, era muy joven y sólo quería salir y divertirme".

Sin embargo, Cornú pensó que esa declaración no sería publicada. En diálogo con Radio Pop, Elizabeth Vernaci le consultó sobre sus declaraciones. "¡No vi la revista todavía! La voy a matar a la periodista, fue un comentario al margen, sutil, que no fue exactamente así. ¿Salió todo en la nota? Me estás jodiendo", respondió.

La diseñadoraconfesó que tuvo un romance con el presidentey con el ex gobernador bonaerense. "Llegué a salir con Macri, hace mil años, cuando se separó de", le dijo a la revista Gente y, según la publicación, en medio de la entrevista la mamá de Cornú la mandó al frente: "¡Con Daniel Scioli también saliste!".A Paz no le quedó otra que reconocer ambas relaciones: "sí, salí con Macri y con Scioli. Lo de Scioli fue también hace tiempo; él no estaba con. Me parecía un hombre inteligente, pero no se dio. Macri se portó como un señor, pero no hubo química, simplemente eso. Yo estaba en otra etapa, era muy joven y sólo quería salir y divertirme".Sin embargo, Cornú pensó que esa declaración no sería publicada. En diálogo con Radio Pop, Elizabeth Vernaci le consultó sobre sus declaraciones. "¡No vi la revista todavía! La voy a matar a la periodista, fue un comentario al margen, sutil, que no fue exactamente así. ¿Salió todo en la nota? Me estás jodiendo", respondió.