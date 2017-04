Jimena Barón, la chica que enamoró a Juan Martín del Potro

Lo que comenzó como un rumor, parece que va tomando forma: Jimena Barón y Juan Martín del Potro estarían teniendo un romance. Las versiones comenzaron cuando a fines de diciembre de 2016, Yanina Latorre aseguró que la actriz y el tenista mantuvieron un encuentro sexual en el baño de una fiesta privada. "Subieron una escalerita creyendo que se escapaban del mundo y arriba de la escalerita estaba mi amiga que los vio. Estuvieron conversando, se metieron al baño y después ella salió bajándose el vestido y él salió atrás", había comentado la panelista.

Con humor, la propia Barón se encargó de desmentir a Latorre: "no, no, la verdad que no. Vivo sola, aparte. Me voy a mi casa o a la casa de él si quiero tener sexo. Además, con un chico de dos metros, una incomodidad, no tiene sentido. No, no, no. Y menos si es una primera vez. Quiero tener una actuación bien, presentable, y no estar ahí, en un baño".

Sin embargo, en los últimos días, ambos se habrían encontrado en Miami, donde "La Torre de Tandil" se encontraba jugando un torneo. A su regreso a Buenos Aires, Juan Martín habría visitado a Jimena. Esto quedó al descubierto en una publicación que ella colgó a Instagram Stories, en la que se escucha la voz del tenista. ¿Cuándo blanquearán?

