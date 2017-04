Cande Tinelli se hizo un nuevo tatuaje

Candelaria Tinelli es una apasionada por los tatuajes. La hija de Marcelo Tinelli tiene casi todo su cuerpo lleno de dibujos, pero como todavía le quedan algunos espacios libres, se realizó un escorpión en la pierna.

Faba Espinoza fue el encargado de realizar este tattoo sobre la piel de la diseñadora y compartió una imagen del dibujo terminado en su cuenta de Instagram, destaca Infobae. "Gracias Calu Rivero. Digo, Cande Tinelli", escribió en tono chistoso en la red social. Este animal tiene un fuerte significado para Candelaria ya que representa a su signo zodiacal.

Como suele pasar, muchos seguidores de Espinoza criticaron a la hija de Marcelo Tinelli. "Que pare de tatuarse que no va a conseguir trabajo", opinó una persona. La joven no se quedó callada y le contestó: "Ya tengo trabajo y me va muy bien gracias a Dios, pancho". Luego agregó enojada: "Cuanta gente pelotuda".

Cande suele ser muy cuestionada en las redes sociales por las fotos y los videos que comparte. Para evitar el ciberbullying, decidió bloquear los comentarios de sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Hace unas semanas, la joven reflexionó sobre este tema y aprovechó para dar algunos consejos: "Hagan lo que quieran de su cuerpo y de su vida. Te gustan las mujeres, te gustan. Te gusta tatuarte hasta los ojos, te lo tatúas, es así". Luego, agregó: "De corazón les quiero decir que sean ustedes, hagan lo que quieran, no se dejen llevar por el qué dirán de la gente…".

También opinó su padre. "Mientras te guste lo que estés haciendo y lo lleves con orgullo como yo hago con mis tatuajes que los amo a todos, está todo bien, nadie te va a poder tirar abajo cuando estás tan seguro de lo que hacés", dijo el conductor de Bailando por un sueño.