De la mano de Messi, Barcelona venció 3-0 a Sevilla

ESPAÑA.- El astro Lionel Messi convirtió dos goles y lideró el show futbolístico de Barcelona ante Sevilla, dirigido por Jorge Sampaoli, en la goleada por 3 a 0 por la fecha 30 de la liga española de fútbol en el estadio Camp Nou.

El equipo catalán alcanzó los 69 puntos y sigue firme en la lucha del campeonato español. En tanto, Sevilla, que terminó con 10 jugadores por expulsión de Vitolo sumó otra decepción y se quedó en 58 unidades. Su último triunfo se produjo en la fecha 25 y desde entonces acumuló tres empates y dos caídas.

El equipo de Sampaoli, quien no se cruzó con Messi en cancha, no levanta cabeza en el certamen español mientras el apellido del ex DT de Universidad de Chile ronda en la mesa de los dirigentes de AFA para suceder a Edgardo Bauza al frente del seleccionado argentino.

Barcelona, especialmente en el primer tiempo, armó un monólogo con un Messi inspirado y con cierta abstinencia luego de la suspensión que cumplió la fecha pasada en la liga española ante Granada y frente a Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas en la primera de las cuatro fechas dispuestas por FIFA.

El que abrió la cuenta fue Luis Suárez, con una espectacular chilena que sirvió para encaminar el triunfo en favor del equipo de Luis Enrique.

Barcelona logró un triunfo vital en la liga española mientras ya piensa en el choque de la próxima semana en Turín ante Juventus, de Italia, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.