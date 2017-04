Paro general de la CGT: qué actividades estarán afectadas y cómo será la marcha en Tucumán

Bancos cerrados, aulas vacías, oficinas sin personal y calles sin colectivos. Sin cortes de calles, pero con movilización a la plaza Independencia, a las 11.



Ese es el panorama que anuncian para mañana en Tucumán, durante las 24 horas que durará el paro general convocado por la CGT unificada, contra el cierre de fuentes de trabajo, las políticas de ajuste del gobierno nacional y en reclamo de paritarias salariales.



La CTA Autónoma, junto a la CCC, la corriente sindical del MST y otras organizaciones concentrarán desde las 9, en la rotonda del parque 9 de Julio para movilizar a la plaza Independencia. Allí convergerán con gremios de ATE y con docentes de Adiunt.



Estatales, docentes de los tres niveles, choferes de colectivos, empleados de comercio y bancarios, recolectores de basura y camioneros, entre otros trabajadores sindicalizados pararán mañana, desde la medianoche.



El Frente Gremial Docente, integrado por ATEP, APEM y AMET, informó que su adhesión al paro nacional será sin concurrencia a los lugares de trabajo y sin movilización. Igual medida anunció la Unión Docentes Tucumanos (UDT).



Los docentes universitarios completarán mañana su tercera jornada de paro, en adhesión a la medida nacional de Conadu y al paro dispuesto por la central obrera.



En el comercio, se espera que la adhesión sea dispar. El gremio que agrupa a los trabajadores mercantiles también anunció que paralizarán sus actividades este jueves, aunque no movilizarán. Sin embargo, desde la Federación Económica de Tucumán informaron que los comercios abrirán sus puertas.



Las estaciones de servicio van a estar abiertas al público, según informó el titular de la Cámara de comerciantes derivados del petroleo, gas y afines, Gonzalo Rodríguez. No obstante, aclaró que puede verse reducido el personal en las playas debido a la falta de transporte.



Solidaridad con los inundados



La Asociación Trabajadores del Estado y la CTA anunciaron que no realizarán cortes de ruta ni de calles en ningún lugar de la provincia, para facilitar la llegada de ayuda a los damnificados por las inundaciones.



Además, anunciaron que no pararán aquellos que estén afectados a las tareas de emergencia. Una postura similar tomó ATSA, que agremia a trabajadores de la sanidad: paro sin concurrencia a los lugares de trabajo, excepto para el personal afectado a la asistencia a los damnificados. El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, en tanto, informó que en la asamblea se decidió que quienes puedan llegar y así lo quieran se constituyan en los lugares de trabajo en los horarios habituales.



El transporte choferes de ómnibus de corta, media y larga distancia estará comprometido durante la medida de fuerza, ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su participación.



Los gremios que representan a taxistas y choferes convocaron a adherir a la medida, pero cada trabajador tendrá la libertad de trabajar.



Los bancos permanecerán cerrados, ya que la Asociación Bancaria se sumará a la medida de fuerza.



Los servicios de recolección de basura y barrido de calles estarán afectados por el paro, al igual que el transporte de combustible y de carga, y la distribución de caudales.