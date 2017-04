El Ministerio de Salud aconseja no donar medicamentos a los damnificados

El Ministerio de Salud de Tucumán recomendó a quienes se encuentran recolectando insumos para los damnificados por las inundaciones no realizar donaciones de medicamentos por los riesgos que implica no conocer su respectiva procedencia.



“Aceptando donaciones de las cuales se desconoce su procedencia se corre el riesgo de que haya llegado a su fecha de vencimiento, que se encuentre fuera de la caja identificadora de origen, o incluso que terminen siendo administradas sin prescripción médica o por personas que no tienen el debido conocimiento para hacerlo”, manifestó el titular de la Dirección de Fiscalización Sanitaria, doctor Orlando Di Marco.



Luego agregó que con este tipo de donaciones se rompe con la trazabilidad del medicamento, que desde su producción hasta el suministro cumple con una cadena de control a través de múltiples códigos de seguridad, que garantizan confianza al paciente a la hora del suministro.



El funcionario indicó que esta práctica está prohibida por el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, a través de su Departamento de Fiscalización Farmacéutica. “El Sistema Provincial de Salud ante una emergencia social como la que estamos atravesando, está abocado a contener todas las situaciones proveyendo de los medicamentos que correspondan al paciente que lo necesite, a través de profesionales calificados”, concluyó.