Trimarco declaró en el juicio contra el "Clan Ale" y se cruzó con Baaclini

Susana Trimarco declaró esta mañana ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán en la 10ma audiencia del juicio "Ale Rubén y otros", por lavado de activos y otros delitos. "Ellos tienen gente que le hacen todas las cosas pero siempre son inocentes", dijo, al tiempo que los acusó de tener vínculos con el poder político y judicial.



La madre de Marita Verón cargó además contra el abogado Ernesto Baaclini, defensor del imputado Roberto Dilascio y ex secretario de la fiscalía que recibió la denuncia de la desaparición de "Marita". Acusó al ex empleado judicial de estropear la investigación.



Baaclini pidió la palabra y se defendió de los dichos de Trimarco, al tiempo manifestó que "Marita" no desapareció y que se fue voluntariamente de su casa. Además la acusó de usar la causa de su hija para recaudar dineros público.



Trimarco, denunciante inicial en la causa contra integrantes del "Clan Ale", afirmó que cuenta con el apoyo del Gobierno nacional, tal como sucedió con la gestión anterior. "A mí me parecía importante sentarme acá y decir todo lo que descubrí. A mí me destruyeron mi vida", expresó.