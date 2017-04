Con críticas al Gobierno nacional, Cormillot renunció a su cargo en el Ministerio de Salud

BUENOS AIRES.- Luego de diez meses de gestión, Alberto Cormillot dejará de ser coordinador del área de Alimentación Saludable del Ministerio de Salud.



Según el diario "Infobae", el médico nutricionista adoptó la decisión de dejar su cargo en la Nación ante "la imposibilidad de avanzar y el no cumplimiento de pactos destinados a hacer un sector eficiente".



Cuando asumió, Cormillot dijo que una de sus principales metas eran conseguir el apoyo de los medios de comunicación para la difusión de la alimentación saludable "porque de ese modo es más fácil lograr el apoyo de gobernantes, políticos y demás funcionarios" para revertir la epidemia de obesidad.



Otro de sus objetivos era poner en marcha los kioscos saludables en las escuelas. "El chico ve todo el día en la televisión publicidad de comidas que no son saludables y va al colegio y en el kiosco no encuentra alternativas saludables, por lo que termina 'atrapado' entre esos factores y no tiene opción de elegir", dijo en ese momento.