El paro general tendrá una alta adhesión, afirman desde la CGT

BUENOS AIRES.- Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato de conducción de la CGT, vaticinó hoy que habrá "una alta adhesión" al paro al paro general de 24 horas que realizará la central obrera este jueves, y advirtió que si algunos sectores realizan piquetes, "serán inocuos porque no habrá transporte".



"Acá no hay impedimentos para quien quiera ir a trabajar. Lo que va a haber es una paralización total de todas las actividades, por lo que va a haber una alta adhesión contra un malestar social que tratamos de poner en la agenda pública. No hay otra cosa más allá de eso", afirmó.



En declaraciones a radio Mitre, el titular del gremio de Dragado y Balizamiento aclaró que la huelga no incluye movilizaciones ni cortes de calles o rutas, aunque admitió que puede haber sectores "que quieran ganar visibilidad".



De todas formas, "el piquete va a ser inocuo porque no va a haber servicios, no va a haber transporte, las fábricas van a estar vacías, los comercios, cerrados, así que es bastante secundario que haya un piquete en la calle", sostuvo.



Consultado sobre las causas que llevaron a la CGT unificada a lanzar el primera paro general contra la presidencia de Mauricio Macri, Schmid reiteró que es en rechazo a "una parte del trazado económico que está llevando adelante el Gobierno, como la administración del comercio interior, el control de la inflación, el derrumbe del consumo".



"Nuestra responsabilidad es poner el malestar social sobre la mesa. Es innegable que se ha derrumbado el consumo y que mucha gente que nosotros representamos, no llega a fin de mes", añadió.



Por último, se despegó de los dichos del titular del gremio de taxistas, Omar Viviani, quien llamó a "dar vuelta los autos" que salgan a trabajar durante la huelga.



"Estamos convocando desde una confederación que agrupa a miles de trabajadores, y no ha habido nadie que ha llamado a salir a la calle y romper vidrios. Esto no es una posición generalizada, sin desconocer este interrogante grave, porque no se puede llamar a hacer esas cosas", aseveró. (DYN)