Laurita Fernández y Fede Bal se casaron en Las Vegas

Como en una película: Laurita Fernández y Fede Bal viajaron a Las Vegas y terminaron comprometidos. Cautelosa y resposable, ella tomó ciertos recaudos y ¿se cambió el nombre? La bailarina además contó cómo fue la noche de bodas.

La pareja viajó días atrás al país del norte por trabajo pero se tomó sus días de relax. Como todos los que pasan por Las Vegas, se casaron en una capilla express según contó la rubia en un programa de televisión. "Fede alquiló un auto que jamás en su vida usaría en Buenos Aires. Nos casó un señor inglés, yo hablo inglés pero no entendía tanto", expresó Fernández.

Pero se ve que cuando estaba a punto de dar el "sí" ella dio marcha atrás: "¡te casan en serio! Llenás los papeles de verdad y tienen validez mundial". "Puse otro nombre. Creo que escribí Gladys Florimonte, total no te piden documento. Es como si fueras al super", explicó.

"Fuimos a ver a Britney (Spears) y después yo le dije '¿por qué no te vas a un streep club?', donde las chicas bailan el caño. Él me dijo 'vení conmigo' y ¡me encantó! Pero estábamos en la puerta del hotel y me dice '¿y si mejor nos quedamos?'. Y nos quedamos", finalizó.

