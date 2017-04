Bullrich aseguró que empleará fuerzas federales para impedir el bloqueo de calles en Buenos Aires

BUENOS AIRES.- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó hoy que mañana que habrá un operativo con las fuerzas federales con el objetivo de "evitar" los bloqueos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, durante el paro de la CGT que, consideró, "ya está quebrado".



Para Bullrich, "este paro ya está quebrado, porque una gran parte de la sociedad no lo quiere", por lo cual señaló que se "trabajará a partir del diálogo para que no se corten los accesos" y que los ciudadanos que quieran circular libremente, apuntó DyN.



En diálogo con radio Delta, la funcionaria advirtió que la CGT "toda la vida ha tenido una actitud poca solidaria con el gobierno que no ha sido de su propio palo".