El drama de perderlo todo: así viven los evacuados de La Madrid

Unos 800 pobladores de La Madrid fueron trasladados a tres escuelas Simoca hasta tanto bajen las aguas que cubrieron sus casas desde hace unos días. La mayoría de ellos perdieron todo, según manifestaron con los ojos cargados de angustia.



En la Escuela N° 230 de Simoca se encuentran unos 200 evacuados. Según afirmaron en diálogo con LA GACETA, los problemas con el agua comenzaron el sábado. "Subimos las cosas pero se perdió todo. Uno de mis hermanos, con problemas de epilepsia lloraba y decía que se iba a morir, y ahí decidimos salir (dejar la casa)", afirmó Antonella González.



José Ferreyra es otro de los evacuados. Dijo que con su familia estuvieron varios días en el techo de la vivienda. "Ya no aguantábamos más. No pudimos sacar absolutamente nada. Incluso los animales que teníamos murieron. No sabemos cómo vamos a volver y con qué nos vamos a encontrar. Todo está hecho pedazos, perdido. Después de tanta lucha, perder todo de la noche a la mañana...", dijo compungido.





En el mismo establecimiento se encuentra María Helena Guaraz, también vecina de La Madrid, quien dijo que perdió la mayoría de sus pertenencias. "El agua daba hasta el pecho", sentenció.



"Uno siempre va a estar con el miedo y con el temor que para el año vamos a volver a tener (inundaciones), capaz que peor, y uno pierde lo poco que tiene", reflexionó.



La Madrid es una de las localidades más afectadas por las inundaciones. El desborde del río Marapa alcanzó a todas las viviendas del pueblo. El agua comenzó a bajar hoy, y los damnificados se preparan ahora para enfrentar los daños causados por el agua y el barro que ingresó a sus casas.