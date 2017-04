Según Verónica Ojeda, Maradona era el mejor en algo que no es el fútbol

Verónica Ojeda y Diego Armando Maradona (vivieron un intenso romance que duró más de ocho años. Fruto de ese amor llegó al mundo el hijo más pequeño del astro del fútbol, Dieguito Fernando, quien hoy tiene cuatro años. Y si bien la relación entre los papás del pequeño hoy sería casi nula, debido a los tremendos celos de la joven novia del ex futbolista, Rocío Oliva, lo cierto es que Ojeda sigue recordando con mucho amor y profunda admiración al papá de su hijo.

La ex participante de Bailando por un sueño también reveló detalles de su intimidad con el ex DT de la Selección argentina de fútbol y reconoció que él fue el mejor hombre que pasó sexualmente por su vida. "Hasta el momento, nadie lo superó", afirmó la ex profesora de gimnasia de Villa Fiorito en diálogo con Ulises Jaitt en el programa radial El Show Del Espectáculo, detalla Clarín.

"Diego fue el mejor hombre que pasó sexualmente por mi vida y él dice lo mismo de mí, teníamos muy buena piel, nadie lo superó. La mejor noche de mi vida fue con Maradona, estábamos en el Caribe, en una playa desierta que podías ir sólo en barco. El amor de mi vida es Maradona, siempre lo dije", contó Verónica este lunes por la noche en el ciclo de Radio Urbana.

Y siguió dando detalles de los gustos sexuales del ídolo futbolístico: "Tuve relaciones con Diego en una pileta en un fiesta en Colombia que estaba lleno de gente. Y él me pedía que me disfrace de mujer policía, le gustan los disfraces. El sexo oral del 1 al 10, le pongo un 8, importa".

Cabe destacar que las declaraciones de Ojeda llegan un momento particular de su vida, y quizás por eso sus dichos sorprendieron a muchos. Es que, mientras algunos pueden llegar a pensar que en realidad la rubia quiere reconquistar al papá de su nene, otros no entienden el motivo de sus palabras. Sucede que, al parecer, Verónica se encuentra felizmente en pareja.