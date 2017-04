Permuta su moto por mercadería para ayudar a los inundados del sur de la provincia

"Es todo lo que tengo, pero lo pongo a disposición para colaborar con los que más lo necesitan", fueron las palabras de Juan Marcelo Cruz, el hombre que tuvo el imitable gesto de poner a la venta su moto para ayudar a los inundados del sur de la provincia.



El mensaje de Cruz se viralizó a través de Facebook: "Señores de Emilio Luque, Chagomas, Gómez Pardo, Super Vea o cualquiera empresa que le interese mi propuesta. Por favor se los pido de corazón, permuto mi moto Yamaha YBR 125 roja, modelo 2014. Se firma al acto por una monto de $ 25.000 en mercadería: agua, galletas, picadilla, caballa, leche, mate cocido, fiambres, papel higiénico, toallitas femeninas, pañales, velas y alimentos para los perritos. Todo será donado, no me quedaré con nada y le pido al señor intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, que me ayude a llevarles las cosas (a los inundados) si lo consigo. Compartan así entre todos ayudemos a nuestros hermanos damnificados del sur tucumano, que la están pasando mail. Por Dios, no tengo más que dar que mi moto y lo hago de corazón".





"Tengo una propuesta de un señor de la capital que ofreció $ 25.000 y tal vez más. Otro me llamo por la propuesta, estaría llegando mañana al mediodía. Con algunos de los dos cerraré el trato para ayudar a esta gente", manifestó en diálogo con LA GACETA.



Cruz, oriundo de Lastenia y empleado municipal en Banda del Río Salí, afirmó que desde que comenzaron las complicaciones en el sur está colaborando para llevar donaciones a los damnificados. "No me sobran las cosas, pero lo hago de corazón a esto", manifestó el hombre, casado y con cuatro hijos.