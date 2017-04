Video: increparon a un funcionario provincial mientras recorría La Madrid

Una vecina de La Madrid increpó a funcionarios provinciales mientras recorrían una de las localidades más afectadas por las inundaciones ocurridas en el sur de Tucumán. Visiblemente ofuscada, la señora, llamada Olga, cargó contra el comité que encabezó el ministro de Interior, Miguel Acevedo. "No existe en La Madrid ninguna obra. Todo lo que hicieron fue desastre", dijo la mujer en un video difundido por el portal "EcoTucumano".



Lejos de calmarse, la mujer señaló el agua que rodea la ruta 157, producto del desborde del río Marapa. "Ese es el desastre de todos los años de gobierno de ustedes", insistió Olga, mientras acusaba al ex gobernador José Alperovich y al mandatario Juan Manzur de no haber cumplido, aparentemente, con sus promesas de campaña. "Ahora le vamos a solucionar señora", dijo un colaborador para intentar calmar a la mujer.







El comisionado comunal Dardo Herrera afirmó ayer que el panorama en el pueblo es desolador. "Nuevamente los madrileños estamos siendo golpeados por este fenómeno, en este caso y en esta oportunidad como nunca antes lo había experimentado a lo largo de nuestra historia, donde prácticamente la totalidad de La Madrid está bajos las aguas", manifestó en diálogo con LV12.



Al respecto, el gobernador Juan Manzur manifestó ayer que el Gobierno ya estudia un plan para reparar las pérdidas materiales que dejaron las lluvias, aunque aclaró que la prioridad en este momento es cuidar a la gente. "Gracias a Dios, hasta el momento no tenemos que lamentar ninguna víctima. Las cosas materiales nos duelen, es grande el daño que hubo, pero a eso lo vamos a reconstruir", manifestó.



Unas 12.000 personas de los departamentos de Juan Bautista Alberdi, Simoca, Graneros y La Cocha fueron afectadas por las inundaciones. El agua comenzó a bajar, por lo que la gente de a poco va retornado a sus hogares. El Gobierno pidió que las donaciones que se quieran acercar a las localidades afectadas sean preservadas hasta tanto los habitantes comiencen con las tareas de limpieza y reconstrucción.