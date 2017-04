El abogado de Cristina dijo que el procesamiento es inmoral y arbitrario

BUENOS AIRES.- El abogado de la ex presidenta Cristina Fernádez de Kirchner, Gregorio Dalbon, cargó hoy contra el juez federal Claudio Bonadio, que procesó a la ex presidenta y a sus hijos en la causa Los Sauces.



Con una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, Dalbon se mostró indignado, llamó al juez "burro", "bestia" y "animal"; y lo criticó con dureza por "meterse" con los hijos de la ex mandataria, Florencia y Máximo.



"Escuchá al burro justificándose y apoyándose en denuncias armadas. La bestia luego de procesar se declara incompetente. Y pasa la causa al juez Julián Ercolini no sin antes pronunciarse, es un animal", escribió.



"La inseguridad jurídica y la incompetencia que Bonadio expresa en sus resoluciones atentan contra el Debido Proceso. No contra Cristina Kirchner", dice otro de los mensajes.



"Bonadio y su enemistad manifiesta dejan al descubierto un plan siniestro para "perseguir" a Cristina Kirchner. No pasa examen de derecho penal. Procesó también a escribanos, contadores, etc. Es tan insustancial su idea de decidir (procesar) e inhibirse que denota su odio visceral", agregó.



E insistió: "El sub-producto de la ignorancia Bonadio desconoce el debido proceso. Art.18 CN, Art. 7, 8, 9, 10, 24, 25 y 27 CADH, 26 DADH, 14 PIDCyP. El derecho es eso que hace Bonadio pero al revés. Se puede dar clases de arbitrariedad manifiesta con sus resoluciones. Son didácticas...".



"Hoy te metiste con los hijos de Cristina Kirchner. Sin absolutamente una prueba de cargo. Créeme que el Karma existe. Me sentaré a la puerta de mi casa para ver pasar el cadáver de mi enemigo. Proverbio árabe", añadió.



"Todos los que gozan con este procesamiento, les recomiendo no escupir para arriba. Con jueces como Bonadio los justiciables corremos riesgo. Bonadio, yo te vi salir apuradito de Edelweíss y también vi que Novo te ayudo cuando mataste por la espalda", disparó.