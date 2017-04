Denuncian que un ataque químico en Siria dejó al menos 58 muertos

BEIRUT, Líbano.- Un presunto ataque con gas que se cree fue perpetrado por aviones de combate del Gobierno de Siria causó la muerte, hoy, de al menos 58 personas, entre ellos 11 niños pequeños, en la provincia noroeste de Idlib, dijeron activistas y trabajadores médicos.



Una fuente militar siria negó con firmeza que las fuerzas armadas hayan utilizado armas químicas.



El ataque provocó que muchas personas se asfixiaran o desmayaran y llevó a algunas víctimas a arrojar espuma por la boca, denunció el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, citando fuentes médicas que describieron la escena como señales de un atentado con gas.



Una serie de bombardeos en la localidad de Khan Sheikhoun, en el sur de la provincia de Idlib controlada por rebeldes, también dejó heridas a más de 60 personas, dijo el Observatorio, un grupo con sede en Reino Unido que realiza un seguimiento sobre el conflicto sirio.



Mounzer Khalil, autoridad de salud de Idlib, dijo que el ataque mató a más de 50 personas y dejó unos 300 heridos. Activistas en el norte de Siria hicieron circular fotos en las redes sociales que mostraban a una supuesta víctima escupiendo espuma por la boca y a trabajadores de rescate asistiendo a un niño desnudo que se retorcía en el suelo.



La fuente militar siria negó las acusaciones de que las fuerzas del Gobierno utilizaron armas químicas y desestimó los relatos, describiéndolos como propaganda de los rebeldes. El Ejército "no las ha utilizado y no las utiliza, ni en el pasado ni en el futuro, porque en primer lugar no tiene (armas químicas)", declaró la fuente.



Francia y el Reino Unido pidieron una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las acusaciones de ataques con gas venenoso en Siria, según confirmó hoy a dpa un portavoz de la representación británica ante el organismo internacional.



La información no fue confirmada por el momento ni por Francia ni por Estados Unidos, que actualmente ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad.



Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, en el ataque químico murieron al menos 58 personas en la ciudad de Jan Sheijun, en el noroeste del país. Según la organización de rescate Cascos Blancos, se registraron hasta 240 heridos. (Reuter-DPA)