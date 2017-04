Konami le respondió a Maradona por los derechos de su imagen en el PES 2017

Pro Evolution Soccer escuchó la denuncia y le respondió a Diego Armando Maradona, luego de los dichos del astro del fútbol mundial por la utilización de su imagen en el popular videojuego. "Queridos usuarios. Apreciamos vuestro apoyo constante a nuestros productos. Ha habido informaciones sobre el uso no autorizado de PES 2017 de futbolistas en el juego, pero estamos respetando esos derechos de forma correcta, de acuerdo a los acuerdos con los propietarios de la licencia", dice el comunicado de Konami, la empresa asiática creadora del PES 2017.

Es que hace días Maradona anunció que iniciaría acciones legales por el uso de su imagen sin permiso. "Ayer me enteré que la empresa japonesa Konami utiliza mi imagen para su juego PES 2017. Lamentablemente, mi abogado Matías Morla les iniciará las acciones legales correspondientes. Espero que esta no sea una estafa más", publicó el ex futbolista en su cuenta de Facebook. Sin embargo, desde Konami revelaron que los derechos de los protagonistas fueron suministrados por Barcelona, con quien la empresa estableció una alianza durante los próximos tres años con el objetivo de emplear las características de los jugadores que vistieron la camiseta blaugrana a lo largo de la historia.

Otras instituciones que firmaron con la empresa asiática son Liverpool, Borussia Dortmund, River, la Confederación Brasileña de Fútbol, Corinthians y Flamengo. Y otras figuras que aparecen en el juego, además de Maradona, son Juan Román Riquelme, Ronaldo, Gary Lineker, Edgar Davids, Ronaldinho, Rivaldo y Marc Overmars, todos ellos ex jugadores del Barcelona en distintas épocas.