Bonadío procesó a Cristina, a Máximo y a Florencia Kirchner por asociación ilícita y lavado

BUENOS AIRES.- El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a la ex presidenta Cristina Fernández y la embargó por 130 millones de pesos por su responsabilidad en la denominada causa “Los Sauces”, que se dedica al alquiler de propiedades.



El procesamiento alcanza también a los hijos de la ex presidenta, todos por el delito de "asociación ilícita", a Lázaro Báez y a José López. Además, se les prohibió la salida del país a todos a quienes le dictó el procesamiento.



La sociedad se constituyó en 2008 y desde entonces adquirió varias propiedades, entre ellas la vivienda de la ex presidente en la calle Mascarello al 400, en Río Gallegos y otras, por ejemplo, en Puerto Madero.



Los principales clientes de Los Sauces fueron firmas de los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Lázaro Báez. Del total de los ingresos en concepto de alquileres de Los Sauces -en el período analizado en la causa- lo aportado por López y Báez superó el 80 por ciento.



Durante la investigación a cargo de Bonadio y del fiscal Carlos Rívolo, se hallaron numerosas irregularidades en la documentación contable de Los Sauces y se reveló un entramado y vinculación de nombres y sociedades que, según explican en Comodoro Py, determinaron- entre otras cosas- el procesamiento.