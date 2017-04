Buscan con buzos a Micaela García, desaparecida en Gualeguay

ENTRE RÍOS.- La Justicia de Entre Ríos confirmó que hoy se incorporan buzos tácticos en la búsqueda de la joven Micaela García, con paradero desconocido desde la madrugada del domingo cuando se retiró de un local bailable en Gualeguay, y precisó que se sumaron al operativo de rastrillaje que se realiza por agua, aire y tierra cadetes de suboficiales de Villaguay y un "drone".



El fiscal Ignacio Tlenta, a cargo de la investigación, reconoció que "todavía no habían podido completar el recorrido realizado por Micaela al salir del boliche bailable, ni se había podido identificar el vehículo que aparece, el cual podría haber interactuado con la joven".



El fiscal reveló que, en cambio, se pudo ubicar al testigo que vio "tirar al río algo grande" en la madrugada del domingo, aunque aclaró que "los rastrillajes realizados en ese sector del río no arrojaron resultados, razón por la cual se espera que este martes lleguen buzos tácticos a inspeccionar la zona".



"Se está tratando de determinar cuál es el itinerario que realizó la joven hasta el lugar en que perdió el zapato, que es a muy pocas cuadras de su hogar", dijo a Gualeguay 21 Telenta, quién comentó que en el marco del operativo "hubo allanamientos en Concepción del Uruguay, donde secuestraron dos computadoras".



El director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, el Comisario Mayor Fabio Jurajuría, aseguró que "estamos recibiendo mucha información por parte de los vecinos, por lo que no se descarta ninguna hipótesis".



Jurajuría indicó que se busca corroborar el rumor de que un pescador habría visto a alguien tirando algo pesado al río Gualeguay, "por lo que de forma inmediata se puso en movimiento el equipo de buzos tácticos. Si bien no se ha tenido ningún resultado allí, se sigue trabajando en el lugar, en el que también colaboran embarcaciones de forma voluntaria".



El rumor sobre el pescador circuló el fin de semana en redes sociales y hasta ahora ni la investigación ni el rastrillaje de los buzos dio resultados positivos sobre esa hipótesis.



Micaela mide 1,63, es de contextura física media y morocha, y cuando fue vista por última vez vestía remera blanca y un short de animal print. Quienes puedan aportar datos, deben llamar a la comisaría más cercana, al 911, o al teléfono: 03442 15648744. (Télam)