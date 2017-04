Viviani llamó a "dar vuelta" los taxis que no se plieguen al paro, aunque después se retractó

BUENOS AIRES.- El jefe del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani, llamó a "dar vuelta los coches" de alquiler de los conductores que decidan salir a trabajar el jueves próximo, para que tenga éxito el paro convocado por la CGT contra el Gobierno, pero después se retractó al afirmar que lo dijo "durante una asamblea acalorada" y que no trataba de generar hechos de vioolencia.



"Nos conocemos todos. Hay muchos que, cuando suben los pasajeros, se hacen los pelotudos. Hay muchos que durante el gobierno anterior parecían más gorilas que (el presidente Mauricio) Macri. Y, seguramente, muchos de los carneros irán a trabajar (el jueves). Hay que darles vuelta los coches", enfatizó Viviani.



El líder sindical reconoció que efectuó estas declaraciones en la reunión anual de memoria y balance del Sindicato de Peones de Taxis, realizada el miércoles último en el polideportivo del gremio situado en Boedo. "Fue durante una asamblea acalorada, no lo vamos a hacer", matizó hoy Viviani.



El también jefe del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), que no pertenece a la CGT, detalló que durante ese encuentro "los delegados empezaron a contar la situación gravísima que atraviesan los choferes".



"La gente no tiene un mango en un bolsillo y, si lo tiene, no lo gasta en el taxi. Se perdió el 40% de los viajes en este último tiempo. Además, cada vez tenemos en la Ciudad de Buenos Aires más carriles exclusivos para colectivos y taxis llenos, y los coches vacíos no pueden buscar (potenciales) pasajeros", finalizó en contacto con esta agencia.



Durante la asamblea del miércoles último, que trascendió por un video subido a Twitter reproducido luego por el canal A24, Viviani también había dicho: "Hay una lucha de clases entre los que la tienen toda (a la plata) y nosotros, los trabajadores".



"Algunos creen, todavía esperanzados, que con este Gobierno liberal no va a quedar uno solo con hambre. Sí, no va a quedar un solo pobre porque se van a morir de hambre con este gobierno de mierda", dijo exaltado, mientras los delegados hacían flamear banderas del gremio.



El MASA, que también integran gremios como la Unión Ferroviaria, SMATA y Luz y Fuerza, adhiere a la convocatoria del paro del jueves próximo, por "coincidencias en el diagnóstico" de que el Gobierno debe "rectificar el rumbo económico". (DYN)