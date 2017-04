Un juez federal de La Rioja indagará a varios imputados en la misma causa que Milani

LA RIOJA.- El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, viajó a Buenos Aires para indagar a varios imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en las causas en las que fue procesado y se encuentra detenido el general César Milani.



Herrera Piedrabuena se trasladó ayer a Buenos Aires para tomar declaración indagatoria en las causas que involucran al ex jefe del Ejército, quien ya se encuentra procesado, detenido y embargado.



En el mismo caso están involucrados el policía federal Roberto Ganem y el médico militar Leónidas Moliné, quienes cumplen condena en Buenos Aires por otros hechos.



En estos expedientes, iniciados por la denuncia del ex preso político Alfredo Olivera con relación a su propia detención ilegal y la de su padre, Adán Olivera, se investiga la supuesta participación en una asociación ilícita de Milani, el ex juez federal Roberto Catalán, Ganem y Moliné.



Además están acusados de haber participado de los delitos de imposición de tormentos, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad.



El juez también tendría previsto indagar al gendarme Abelardo Brito, ex jefe de la cárcel riojana, que fuera extraditado desde Paraguay mientras intentaba fugarse, informó el portal Enfoque Directo y la FM Fénix.



En el caso de Brito se investiga su participación en la comisión de delitos de imposición de tormentos, privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal en varias causas, entre ellas el homicidio de Wenceslao Pedernera, un laico vinculado con la Iglesia Católica. (DYN)