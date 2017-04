El río Salí generó anegamientos y complicó a familias de la zona este

Unas 40 familias resultaron anegadas en Banda del Río Salí y 22 personas fueron evacuadas Los Gómez por el desborde de un canal y de tres riachuelos debido a la crecida del caudal del río Salí. Los nueve adultos y 13 menores de edad rescatados fueron trasladados a la Escuela N° 104 de Los Gómez, informaron desde la Policía.



Los inconvenientes por los desbordes ocurrieron en la tarde noche de ayer, según ratificaron vecinos consultados por este diario. Según precisó una mujer, es una zona baja y este tipo de inconvenientes son habituales.



El subcretario Protección Ambiental de la Provincia, Luis Lizárraga, precisó que Los Gómez es una localidad ubicada en la llanura deprimida tucumana, a la vera del río Salí, que está recibiendo los caudales de los ríos del oeste de la provincia.



"A la vez recibe el canal de desagüe y drenaje provincial que confluyen en el troncal, que desaguan en el dique de Termas (de Río Hondo). Entonces esa conjunción de factores, más la lluvia local más y el drenaje de los campos está generando que las casas que están en zonas bajas tengan que necesariamente inundarse", indicó.



Respecto a la apertura de válvulas del principal dique de Tucumán, dispuesta ayer, el funcionario indicó que se están erogando 60 metros cúbicos por segundo, lo que no representa una amenaza ya que se pueden erogar hasta 200 metros cúbicos sin que se produzcan inconvenientes en zonas urbanas. "En la llanura deprimida llega un momento a que la falta de cause hace que río se desmadre y pueda generar anegamientos en alguna familia o población aislada", señaló.



El subsecretario de Recursos Hídricos, Carlos Giobellina, informó que la cota de El Cadillal está dentro de los parámetros normales (a unos 17 centímetros o menos del labio vertedero), al tiempo que afirmó que no hay riesgos por la apertura de válvulas.