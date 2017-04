"Hasta la gente que más tiene en La Madrid se quedó sin nada"

Un audio que se viralizó a través de WhatsApp relata la situación que padecen los tucumanos de La Madrid. Entre lágrimas, una mujer cuenta la realidad que se vive en la localidad más afectada por el temporal, donde hay miles de afectados.

"Acabo de venir de La Madrid y es tristísimo ver a la gente llorar, sus caras de sufrimiento y la desesperación. No hay suficiente personas que estén ayudando, los que hay están para lo mínimo", comenta la mujer que asegura tener familiares en la localidad del sur tucumano.

Además, relata que esta vez todo La Madrid se vio afectada por el temporal: "todo el pueblo está inundado, hasta gente que antes no se inundaba, hasta el que más tiene se quedó sin nada. Están desesperados, no tienen qué comer, dónde comprar ni dónde ir".

"Es tristísimo todo. Espero que cada uno colabore con lo que pueda, hasta un paquete de velas sirve. La gente necesita carbón porque cocina al lado de los autos, en la ruta. Yo pasé por dos inundaciones pero esto es una cosa que yo nunca antes había visto. Es impresionante el agua que hay, cada minuto aumenta", concluye la protagonista del audio.

