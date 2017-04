"Dejaron al pueblo tucumano a la merced de la naturaleza", dijeron desde el PRO

El PRO cuestionó el rol del Comité de Emergencia del Gobierno provincial durante la asistencia a los afectados por las inundaciones que castigan a la provincia. "Lamentablemente demostraron que dejaron al pueblo tucumano a la merced de la naturaleza", sostuvieron en un comunicado que lleva la firma de Alejandro Ávila Gallo, presidente del partido en Tucumán.



El comunicado completo



Desde el PRO Tucumán expresamos nuestra preocupación por la falta de profesionalidad con la que se está manejando el Gobierno Provincial para llevar soluciones a los afectados por las inundaciones. El sur de nuestra provincia no solo es una postal de las inclemencias climáticas, sino también de la falta de organización por parte de las autoridades provinciales para llevarle solución a los damnificados por las lluvias. ¿Dónde está el Comité de Crisis del que se jactan estas autoridades? La respuesta es que ese comité no está a la altura de la situación, no posee el profesionalismo necesario para desenvolverse en el territorio y no son siquiera capaces de brindar un diagnóstico sobre la situación de nuestros ciudadanos afectados.



Desde el PRO Tucumán reclamamos se informe sobre la cantidad de personas aquejadas que fueron evacuadas y cuáles no, es una burla que los datos sean volátiles, que no sean capaces de informar a la población sobre la situación de los caminos que conducen a sus hogares.



El Estado Nacional acudió a brindar toda la ayuda posible y se encontró con un Gobierno provincial perdido que no sabe cómo manejar esta situación. No se puede llegar al territorio afectado a preguntarle a los damnificados, que se encuentran en estados de shock, cuáles son sus necesidades. El Estado provincial tiene que ser capaz de contener a estas personas y saber cómo llevarles una solución lo antes posible.



Lamentablemente el Gobierno provincial demostró que dejó al pueblo tucumano a la merced de la naturaleza.