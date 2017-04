El día en que "Chiqui" Tapia habló de todos

BUENOS AIRES.- Claudio Tapia, flamante presidente de la AFA, brindó una extensa nota al diario La Nación en donde habló de los personajes más polémicos y relevantes en la actulidad del fútbol argentino. Uno a uno, "Chiqui" fue tocando los temas más candentes.

De Marcelo Tinelli: "Es un gran dirigente, le va a aportar muchísimo a la Selección Nacional, tiene una capacidad que nadie la puede discutir, es un referente de nuestro país, importante, se ha sumado y va a hacer una función muy buena. Tenemos que conducir con los mejores, Marcelo tiene un aporte para hacer y hay que aprovecharlo".

De Daniel Angelici: "Uno de los dirigentes más importantes del país. Hoy Boca inaugura una ciudad deportiva importantísima, al mejor nivel. Hace una muy buena conducción y además es un amigo".

De Rodolfo D'Onofrio: "Muy exitoso, ha ganado mucho con River, lo ha ordenado. Lo encontró en una situación económica que no era buena, le va muy bien y esperamos mucho de lo que él pueda hacer por Argentina en FIFA".

De Jorge Sampaoli: "Hoy la Selección tiene un técnico que es Edgardo Bauza, a quien hay que escuchar y respaldar. No es momento para hablar de nadie, de ningún otro técnico, no lo conozco a Sampaoli. Sé que ha conseguido resultados importantes en Chile, le ha dado identidad y convenció a los jugadores de su idea. A Sampaoli no lo llamó nadie, nadie puede llamar a un técnico cuando hay uno trabajando".

De Edgardo Bauza: "Yo no hablé con él aún pero creo que tiene fuerzas y ganas de seguir. Nos vamos a reunir y después vemos".

De Diego Maradona: "Trabaja para FIFA, es representante de FIFA y me voy a reunir con él para escucharlo en el Congreso que se hará a fin de mes en Bahréin. Diego llevó al fútbol argentino a lo más alto a nivel mundial. Para mí, Diego es un patriota porque nunca dejó de sentirse argentino en ninguna situación. Logró un Mundial, un subcampeonato, hay muchas cosas que deportivamente nadie puede dejar de reconocerle".