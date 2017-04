"Messi nunca manejó listas", afirmó el ex ayudante de Sabella

BUENOS AIRES.- Claudio Gugnali, ex ayudante de Alejandro Sabella en el seleccionado argentino, desmintió las versiones sobre la influencia del capitán argentino, Lionel Messi, en las convocatorias de jugadores y calificó "totalmente desafortunadas" las declaraciones de Carlos Dibos, ex preparador físico de Alfio Basile, quien se refirió a la existencia de un "club de amigos" en el plantel "albiceleste".

"Messi nunca manejó listas, es un pibe recontra dócil y demasiado humilde para lo que representa. Es un fenómeno, un crack mundialmente reconocido como el mejor", defendió Gugnali en contraposición con lo expresado por Dibos. "La lista de convocados en la selección siempre fueron responsabilidad de Sabella", garantizó.

Consultado por el futuro del equipo argentino, Gugnali no dudó en asegurar que la solución son esos muchachos porque no se puede inventar más nada. "(Ezequiel) Lavezzi merece estar en la selección, es un jugador atrevido, autosuficiente, que no tiene complejos, y para nosotros fue muy útil", expresó. Respecto a Gonzalo Higuaín, sostuvo: "le hacen memes, lo tratan de gordito bobo, y resulta que casi se arma una guerra civil en Italia cuando pasó del Napoli a la Juventus por 86 millones de euros. Estamos haciendo todo lo posible para autodestruir a la selección", concluyó el ex integrante del cuerpo técnico argentino. (Télam-Especial)