Bolivia suspende sesión extraordinaria de la OEA sobre Venezuela

WASHINGTON, Estados Unidos.- Bolivia, presidente de turno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció hoy la suspensión de la reunión extraordinaria prevista para esta tarde para analizar los últimos acontecimientos en Venezuela.



El embajador permanente a la OEA, Diego Pary, comunicó a los Estados miembros la suspensión de la reunión sin consultar al resto de delegaciones, algo insólito, según fuentes diplomáticas. Generalmente, el presidente del Consejo, un puesto rotatorio,atiende a las solicitudes de los Estados miembros.



El embajador de México ante la OEA, Luis Alfonso de Alba, calificó la decisión del presidente del Consejo de unilateral y aseguró que "no tiene autoridad" para eso.



"Suspenderlo sin explicación alguna no lo puedo calificar más que de abuso del ejercicio de la presidencia", dijo De Alba en declaraciones a la prensa.



"Me preocupa particularmente porque es el primer día de esa presidencia", añadió el embajador mexicano. Bolivia asumió el pasado sábado la presidencia de turno del Consejo Permanente de la OEA.



"Es obligación del presidente atender la solicitud. Es una falta muy grave el hecho de que la haya suspendido y no habiendo una razón justificada, que hasta este momento yo no la conozco", añadió De Alba.



Varios delegaciones expresaron su deseo de poder mantener la reunión prevista para esta tarde. Esta prevista una reunión de coordinadores regionales para "evaluar la situación" y para "insistir en que se haga esa reunión".



"Vamos a revisar las distintas alternativas que conduzcan a la materialización del derecho que corresponde para que se haga la sesión, siempre con apego a las normas que rigen la organización y el Consejo Permanente", dijo el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González Díaz.



La canciller argentina, Susana Malcorra, se encuentra hoy en la OEA como presidenta pro tempore de Mercosur.



La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA fue convocada el viernes a petición de 20 estados miembros: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay.



En la reunión estaba previsto que se votara un proyecto de resolución en el que los Estados miembros expresarían su "profunda preocupación por la grave alteración institucional del orden democrático" en Venezuela y su "apoyo continuo para el diálogo y la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático".



Bolivia suele apoyar las posiciones de Venezuela en las reuniones de la OEA. (DPA)