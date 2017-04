"Chapu" Nocioni anunció su retiro del básquet al final de la temporada

BUENOS AIRES.- Andrés Nocioni, uno de los basquetbolistas más grandes de la historia de la Argentina, anunció su retiro a fin de esta temporada con Real Madrid en una carta abierta imperdible, a la que no faltó nada.



"Me retiro", escribió en mayúsculas al término del primer gran párrafo de la carta que publicó el santafesino en su cuenta de Twitter.



"Después de tantas batallas he decidido dejar de reventar la botella de agua contra el piso cada vez que me sustituyen, mojando a compañeros, asistentes y plateistas de primera fila. De tirar toallas, de patear bancos. De insultar al aire. He decidido madurar, señores. Me cansé de discutir con los árbitros por fallos que nunca sabremos si fueron erróneos. No quiero que me cobren más faltas técnicas ni tampoco volver a pagar gimnasios o cenas de equipo a cuenta de mis multas. Debo progresar", sostiene Nocioni anunciando que antes de cumplir 38 años en noviembre será un ex basquetbolista.





Hola a todos! He tomado una decisión sobre la temporada que viene, acá está: pic.twitter.com/BeREGequye — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) 3 de abril de 2017

Nocioni ya había anunciado que dejaba el seleccionado, con el que ganó el oro olímpico en Atenas 2004 integrando la Generación Dorada, y el tercer puesto en Beijing. Río de Janeiro marcó su última gran función, junto a su amigoy compañía."Viví como jugué, siempre fui honesto y entregué mi corazón en cada club", agregó ya dejando el magnífico primer párrafo. Ese que simboliza un tácito pedido de perdón, que deja en claro que la vida sigue y el aprendizaje también.En los párrafos posteriores se acuerda del "arito" en el que empezó su aventura de este deporte en la Gálvez de su infancia, y del CECI, el club local. Agradeció a compañeros y a rivales, haber jugado con los mejores, de un lado y de otro.Nocioni destaca que llegó a un lugar que nunca imaginó, soñó con Europa y hoy se luce en el enorme Real Madrid, pero también llegó a la NBA y se mantuvo en la élite por años.La familia, sus hijos, sus equipos, sus amigos, compañeros y rivales. Todo estuvo presente en el maravilloso anuncio de una despedida a una carrera brillante."Hasta acá hemos llegado amigos. Ha sido un camino largo, repleto de piedras, luces, empeño y también grandes satisfacciones. Pero de algo estoy seguro: valió la pena transitarlo", concluyó "Chapu".