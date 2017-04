Protesta en el Indec por el despido de 80 empleados

EMPLEADOS DEL INDEC "EN ALERTA Y MOVILIZACION" ANTE DESPIDO DE 80 EMPLEADOS POR "INCUMPLIMIENTO LABORAL" (Nota: Actualiza con comunicado de Indec) BUENOS AIRES, abr 3 (DyN) - Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se declararon hoy "en alerta y movilización" ante la decisión del organismo de despedir a 80 empleados por "incumplimiento laboral" derivado de presuntas inasistencias. Esta mañana, en la sede porteña del organismo, ubicada en la Avenida Julio A. Roca al 600, a una cuadra de la Plaza de Mayo, se había dispuesto un operativo para controlar el ingreso de los trabajadores y al mediodía había una manifestación frente al edificio. A través de comunicado de prensa, el INDEC señaló que al “31 de marzo se ha resuelto la desvinculación de personal (80 empleados en total) que no cumplía con los requisitos mínimos para el normal funcionamiento del servicio estadístico que brinda a la ciudadanía”. Consultados por DyN, empleados que hacían fila esta mañana para ingresar al Indec expresaron que para entrar debían dar su nombre: "Hay un control que pide identificarnos. Si estamos en la lista de los 80 telegramas enviados, no nos dejarán pasar". Frente al organismo se dispuso la presencia de dos móviles de la Policía Federal, ante la posibilidad de que se produzcan incidentes. Hace dos semanas, el director del INDEC, Jorge Todesca, realizó una denuncia penal contra trabajadores que apagaron los servidores del organismo. En ese marco, la delegación del Ministerio de Hacienda del gremio UPCN se declaró "en estado de alerta y movilización" ante lo que describieron como "una nueva provocación de Todesca" por la "ola de despidos injustificados". "Es un nuevo ataque por parte de la dirección del Instituto de un modo provocativo y autoritario. Basta de hostigamiento a los trabajadores", pidieron los sindicalistas, que anunciaron una asamblea general para mañana a las 13 en la Planta Baja del organismo. Este mediodía, el INDEC emitió un comunicado donde se informa que “se relevó un abuso de inobservancia laboral por parte de 80 empleados, de un total de 1470, a quienes se les rescindió su contrato a partir del mes de abril del corriente”. “Ejemplo de ello es que, de los aproximadamente 240 días hábiles correspondientes a 2016, los contratos cancelados corresponden a quienes, por diferentes mecanismos, no cumplieron tareas entre un mínimo de 43 y un máximo de 103 días del año, sin contar los períodos legales de descanso, licencias por maternidad o por enfermedades prolongadas”, precisa. El organismo conducido por Todesca indica, además, que está instrumentando un “programa de reestructuración y modernización del Instituto” que “comprende la revisión de la situación del personal, la actualización de metodologías y la introducción de nueva tecnología tanto a nivel de los servidores centrales como de las operaciones de relevamiento”. JMN EMJ SA F-5733

BUENOS AIRES.- Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se declararon hoy "en alerta y movilización" ante la decisión del organismo de despedir a 80 empleados por "incumplimiento laboral" derivado de presuntas inasistencias.

Esta mañana, en la sede porteña del organismo, ubicada en la Avenida Julio A. Roca al 600, a una cuadra de la Plaza de Mayo, se había dispuesto un operativo para controlar el ingreso de los trabajadores y al mediodía había una manifestación frente al edificio.

A través de comunicado de prensa, el INDEC señaló que al “31 de marzo se ha resuelto la desvinculación de personal (80 empleados en total) que no cumplía con los requisitos mínimos para el normal funcionamiento del servicio estadístico que brinda a la ciudadanía”.

Consultados por DyN, empleados que hacían fila esta mañana para ingresar al Indec expresaron que para entrar debían dar su nombre: "Hay un control que pide identificarnos. Si estamos en la lista de los 80 telegramas enviados, no nos dejarán pasar". Frente al organismo se dispuso la presencia de dos móviles de la Policía Federal, ante la posibilidad de que se produzcan incidentes.

Hace dos semanas, el director del Indec, Jorge Todesca, realizó una denuncia penal contra trabajadores que apagaron los servidores del organismo.

La delegación del Ministerio de Hacienda del gremio UPCN se declaró en estado de alerta y movilización ante lo que describieron como "una nueva provocación de Todesca" por la "ola de despidos injustificados".

"Es un nuevo ataque por parte de la dirección del Instituto de un modo provocativo y autoritario. Basta de hostigamiento a los trabajadores", pidieron los sindicalistas, que anunciaron una asamblea general para mañana a las 13 en la Planta Baja del organismo.

Este mediodía, el INDEC emitió un comunicado donde se informa que “se relevó un abuso de inobservancia laboral por parte de 80 empleados, de un total de 1470, a quienes se les rescindió su contrato a partir del mes de abril del corriente”.

“Ejemplo de ello es que, de los aproximadamente 240 días hábiles correspondientes a 2016, los contratos cancelados corresponden a quienes, por diferentes mecanismos, no cumplieron tareas entre un mínimo de 43 y un máximo de 103 días del año, sin contar los períodos legales de descanso, licencias por maternidad o por enfermedades prolongadas”, precisa.

El organismo conducido por Todesca indica, además, que está instrumentando un “programa de reestructuración y modernización del Instituto” que “comprende la revisión de la situación del personal, la actualización de metodologías y la introducción de nueva tecnología tanto a nivel de los servidores centrales como de las operaciones de relevamiento”. (DYN)

BUENOS AIRES.- Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se declararon hoy "en alerta y movilización" ante la decisión del organismo de despedir a 80 empleados por "incumplimiento laboral" derivado de presuntas inasistencias.Esta mañana, en la sede porteña del organismo, a una cuadra de la Plaza de Mayo, se había dispuesto un operativo para controlar el ingreso de los trabajadores y al mediodía había una manifestación frente al edificio.A través de comunicado de prensa, el Indec señaló que al “31 de marzo se ha resuelto la desvinculación de personal (80 empleados en total) que no cumplía con los requisitos mínimos para el normal funcionamiento del servicio estadístico que brinda a la ciudadanía”.Empleados que hacían fila esta mañana para ingresar al Indec expresaron que para entrar debían dar su nombre: "Hay un control que pide identificarnos. Si estamos en la lista de los 80 telegramas enviados, no nos dejarán pasar".Frente al organismo se dispuso la presencia de dos móviles de la Policía Federal, ante la posibilidad de que se produzcan incidentes.Hace dos semanas, el director del Indec, Jorge Todesca, realizó una denuncia penal contra trabajadores que apagaron los servidores del organismo.La delegación del Ministerio de Hacienda del gremio UPCN se declaró en estado de alerta y movilización ante lo que describieron como "una nueva provocación de Todesca" por la "ola de despidos injustificados"."Es un nuevo ataque por parte de la dirección del Instituto de un modo provocativo y autoritario. Basta de hostigamiento a los trabajadores", pidieron los sindicalistas, que anunciaron una asamblea general para mañana a las 13 en la Planta Baja del organismo.El Indec emitió un comunicado donde se informa que “se relevó un abuso de inobservancia laboral por parte de 80 empleados, de un total de 1470, a quienes se les rescindió su contrato a partir del mes de abril del corriente”.“Ejemplo de ello es que, de los aproximadamente 240 días hábiles correspondientes a 2016, los contratos cancelados corresponden a quienes, por diferentes mecanismos, no cumplieron tareas entre un mínimo de 43 y un máximo de 103 días del año, sin contar los períodos legales de descanso, licencias por maternidad o por enfermedades prolongadas”, precisa.El organismo conducido por Todesca indica, además, que está instrumentando un “programa de reestructuración y modernización del Instituto” que “comprende la revisión de la situación del personal, la actualización de metodologías y la introducción de nueva tecnología tanto a nivel de los servidores centrales como de las operaciones de relevamiento”. (DYN)