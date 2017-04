"No hay antecedente en La Madrid de un fenómeno de esta magnitud"

"La verdad que tenemos un panorama desolador en nuestro pueblo". Con esas palabras describió comisionado comunal Dardo Herrera lo que se vive en La Madrid. "Nuevamente los madrileños estamos siendo golpeados por este fenómeno, en este caso y en esta oportunidad como nunca antes lo había experimentado a lo largo de nuestra historia, donde prácticamente la totalidad de La Madrid está bajos las aguas", manifestó en diálogo con LV12.



El funcionario insistió con que todo el pueblo sufrió el desborde del río Marapa, que incrementó salvajemente su caudal debido a las intensas lluvias que se producen en Catamarca y que desembocan en el dique Escaba. "No hay un lugar donde poner un dedo que no esté mojado o no esté inundado. No hay antecedentes en la historia donde se haya registrado un fenómeno de esta magnitud", sostuvo.





Herrera indicó que desde la semana pasada vienen sufriendo inundaciones en la zona rural de la localidad, pero que todo empeoró cuando el agua llegó a la zona urbana. El funcionario indicó, además, que los pobladores prefieren mantenerse en la ruta y no ser ubicados en centros de evacuados ya que temen por sus pertenencias.



"El gran desafío va a venir cuando las aguas se vayan porque tenemos que reconstruir La Madrid y ahí es donde vamos a necesitar mucho más trabajo y donde los recursos van a ser incalculables. Ahí es donde vamos a necesitar muchísimo más la solidaridad de los tucumanos. Es ahí cuando la donación tiene un impacto deseado porque se le está entregando realmente al vecino que necesita", indicó.



La Madrid cuenta con casi 8.000 habitantes, de los cuales unos 5.000 se encuentran a la vera de la ruta 157 aguardando que las aguas bajen para poder regresar a sus hogares y comenzar con las tareas de recuperación.