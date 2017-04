Malcorra dijo que todavía no está confirmada la reunión entre Macri y Trump

BUENOS AIRES.- La canciller Susana Malcorra sostuvo hoy que "todavía no está confirmada" la reunión del presidente Mauricio Macri con su par estadounidense, Donald Trump, a fines de este mes en la ciudad de Washington, aunque estimó que "se va a hacer" el encuentro.



"Todavía no está confirmada, estimamos que se va a hacer. La práctica que ha establecido la Casa Blanca es de no cerrar ni confirmar las reuniones hasta aproximadamente dos semanas antes, estimamos de poder logarlo", indicó. Malcorra, en diálogo con radio Mitre, expresó que la confirmación de la cumbre entre Macri y Trump "será hacia mediados de mes", comunicó la agencia Dpa.



De concretarse esa bilateral, tendrá un impacto especial ya que se trataría de la primera reunión que Trump le concede a un presidente latinoamericano desde que asumió en enero pasado.