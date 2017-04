Macri dijo que quienes promueven el paro son mafiosos

El acto de firma del Acuerdo Federal para la Construcción fue el momento elegido por el presidente Mauricio Macri para cuestionar el paro convocado por la Confederación General del Trabajo para el jueves 6 de abril.



"Respeto el paro, pero no lo entiendo -dijo-. Va a hacer perder miles de millones de pesos al país".



Desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Macri encabezó el acto de firma del Acuerdo, que permitirá atender la demanda habitacional de más de 100.000 familias, con una inversión de 150.000 millones.



El Presidente insistió en identificar a los que promueven huelgas y marchas como "mafiosos", a los que hay que sacarles el poder. "A los mafiosos le fue bien con ese modelo, por eso quieren volver", dijo.





El presidente Mauricio Macri expresó esta mañana su satisfacción por la marcha por la democracia que se realizó el sábado 1 de abril. Y destacó uno de los carteles que observó en la manifestación, el cual inspiró una de las frases más fuertes que pronunció en un acto en Casa Rosada.

"Vi muchos, muchos mensajes de apoyo el fin de semana, pero hubo uno que resume muchas cosas, que decía: 'Voté a Macri porque no quiero más mafias'. Y tienen razón, no podemos aceptar más comportamientos mafiosos en la Argentina, mafias que están en los sindicatos, en las empresas, en la política y en la justicia", señaló el mandatario al encabezar la firma de un acta acuerdo a nivel nacional para la construcción.

y amplió: "Voy a dar esa batalla, le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos porque no construyen futuro; les ha ido bien con el modelo que construye pobreza, y no quieren trabajar por los laburantes, por el futuro".

